Для посещения кладбищ в День поминовения в Уфе будут работать дополнительные автобусные маршруты

Автобусы будут ездить до Южного и Северного кладбищ

В Башкирии 3 мая пройдет День поминовения и почитания. Власти республики учредили эту дату, чтобы организовать для жителей возможность массового посещения мест захоронений. В Уфе в этот день госперевозчик «Башавтотранс» выделит дополнительные маршруты до Южного и Северного кладбищ.

– до Южного кладбища будет продлен маршрут №30к (ТЦ «Башкортостан» – Станция технического обслуживания). Перевозку обеспечат 10 автобусов. Они будут ездить до 20:00 с интервалом от 10 до 15 минут.

– до Северного кладбища будут следовать четыре автобуса маршрута №15 (ДК «УМПО» – поселок Тимашево). Они будут ездить с 7:00 до 19:30 с интервалом движения в 20 минут. Доставлять пассажиров до этого кладбища также будет маршрут №211 (поселок Тимашево – Кузнецовский затон).

В администрации отметили, что при необходимости для жителей будут выделены резервные автобусы.