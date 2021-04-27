Башкирия за три месяца потратила на покупку сельхозтехники 1,8 млрд

фото: Минсельхоз РБ

Башкирия за три месяца 2021 года закупила сельскохозяйственную технику и оборудование на 1,8 млрд рублей. Это на миллиард больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил глава Минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве 26 апреля.

– Всего за три месяца 2021 года сельхозтоваропроизводители республики приобрели 778 единиц техники и оборудования, – сказал министр. – Имеющийся в предприятиях АПК [агропромышленного комплекса] парк техники, при хороших погодных условиях, позволит сеять более 100 тыс. га яровых культур в сутки.

Согласно рабочим планам сельхозпредприятий, весной на подготовке почвы к посеву примут участие более 10 тысячи тракторных агрегатов, а на посеве культур – около пяти тысяч.