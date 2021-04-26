Оперативное совещание в правительстве Башкирии проходит без Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров

В эти минуты в правительстве Башкирии проходит еженедельное оперативное совещание. Ранее его традиционно проводил глава республики Радий Хабиров, однако сегодня, 26 апреля, он впервые за долгое время отсутствует на заседании. Как ранее писала «КП-Уфа», руководитель региона на прошлой неделе ушел в отпуск.

Вместо Хабирова совещание проводит премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Во вступительной речи чиновник прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.