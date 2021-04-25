В России таких всего два: в Башкирии готовится к запуску завод по производству белого цемента

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В Абзелиловском районе Башкирии совсем скоро заработает новый завод по производству белого цемента. На днях с рабочим визитом на стройке побывал премьер-министр республики Андрей Назаров. Он оценил важность завода не только для Башкирии, но и для страны в целом, ведь таких предприятий будет всего два в России, а продукция будет поставляться и за границу.

- «Цемикс» – это уникальное предприятие. Белый цемент, который здесь будет выпускаться, выведет строительный рынок ремонта и отделки на новый уровень, - подчеркнул Андрей Назаров.

По планам пробная партия цемента появится на конвейерах завода уже в мае, а уже с августа предприятие заработает в полную силу. В среднем, за сутки завод будет выпускать до 700 тонн цемента в сутки, в год – до 240 тысяч тонн. Однако в планах стоит и наращивание объемов производства, учитывая основной и сопутствующие продукты, до тысячи тонн в сутки.