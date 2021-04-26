В Башкирии спасли кота, который просидел на дереве почти неделю

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В башкирском городе Давлеканово местный житель спас кота, который просидел на дереве пять дней. Пушистый стал заложником ситуации из-за того, что улицу Шаймуратова, где он приметил себе дерево, резко залило паводковыми водами. Животное попросту боялось спустить вниз и утонуть. Уровень воды для него здесь действительно был высоким – по бедро взрослому человеку.

После спасения кот ринулся к жилым домам

Коту пришлось ждать спасения около пяти дней, пока местный житель Тимур не решил взять ситуацию в свои руки. Мужчина раздобыл деревянную переносную лестницу, дошел вместе с ней в резиновых сапогах до дерева и вызволил животное. Почувствовав под своими лапками земную твердь, зверек бросился в сторону жилых домов.