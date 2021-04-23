Башкирский парламент утвердил штрафы за продажу энергетиков подросткам

Парламент принял закон о запрете продажи энергетиков детям в 2020 году

Башкирский парламент утвердил штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект был принят в окончательном чтении на заседании Госсобрания-Курултая 22 апреля.

В республике продажа энергетиков детям и подросткам запрещена с прошлого года. Эти напитки также нельзя реализовывать в образовательных, оздоровительных, медицинских и спортивных организациях. В случае нарушения запрета придется платить штраф:

– гражданам: от 3 до 4 тысяч рублей (от 4 до 5 тысяч рублей при повторном нарушении);

– должностным лицам: от 30 до 40 тысяч рублей (от 40 до 50 тысяч рублей);

– юрлицам: от 150 до 200 тысяч рублей (от 200 до 250 тысяч рублей).

Напомним, запрещая продавать энергетики детям, парламент Башкирии ссылался на данные о том, что они пагубно влияют на нервную, пищеварительную и сердечнососудистую систему растущего организма.