Уфимский МУЭТ распродает старые трамваи и троллейбусы на лом

На аукцион выставлены 11 троллейбусов и 10 трамваев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Управление электротранспорта Уфы» объявило о распродаже старых трамваев и троллейбусов в качестве лома. Сообщение об этом на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 22 апреля разместил арбитражный управляющий предприятия Данил Рыбалко.

Всего на аукцион выставлен 21 лот: 11 троллейбусов (1986, 2000 и 2003 годов выпуска) и 10 трамваев (1972, 1975, 1978, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993 годов выпуска). Приобрести «лом черных металлов» сможет тот, кто предложит «максимально высокую цену за имущество, но не ниже минимальной цены».

Минимальная цена за одну единицу колеблется между 38 тысячами и 58 тысячами рублей. Общая стоимость всех лотов составляет почти 1 млн рублей.