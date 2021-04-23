Прокуратура лишила водительских прав 60 жителей одного из районов Башкирии

Суд удовлетворил требования прокуратуры

Прокуратура Чишминского района Башкирии через суд лишила водительских прав сразу 60 автолюбителей в возрасте от 20 до 75 лет. Они смогли получить удостоверения, не проходя медицинский осмотр и просто купив подложные справки в районной больнице.

– Если водительское удостоверение выдано с нарушением установленного порядка, оно считается недействительным и подлежит аннулированию, – пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура заявилась в суд с исками о прекращении действия водительских удостоверений граждан. Ее требования были удовлетворены в полном объеме. 13 из 60 лишенных прав жителей были привлечены к уголовной ответственности за «использование заведомо поддельного официального документа». Следственный комитет сейчас также расследует дело о превышении должностных полномочий против сотрудника больницы, который выдавал поддельные справки.