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Общество23 апреля 2021 6:27

Прокуратура лишила водительских прав 60 жителей одного из районов Башкирии

Они смогли получить удостоверения благодаря поддельной справке из больницы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Суд удовлетворил требования прокуратуры

Суд удовлетворил требования прокуратуры

Прокуратура Чишминского района Башкирии через суд лишила водительских прав сразу 60 автолюбителей в возрасте от 20 до 75 лет. Они смогли получить удостоверения, не проходя медицинский осмотр и просто купив подложные справки в районной больнице.

– Если водительское удостоверение выдано с нарушением установленного порядка, оно считается недействительным и подлежит аннулированию, – пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура заявилась в суд с исками о прекращении действия водительских удостоверений граждан. Ее требования были удовлетворены в полном объеме. 13 из 60 лишенных прав жителей были привлечены к уголовной ответственности за «использование заведомо поддельного официального документа». Следственный комитет сейчас также расследует дело о превышении должностных полномочий против сотрудника больницы, который выдавал поддельные справки.