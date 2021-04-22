«То ли устал, то ли пьяный»: поклонники увидели Элвина Грея на концерте в странном состоянии

фото: Элвин Грей // instagram.com

Певец башкирской эстрады и советник главы республики Радия Хабирова по культуре Радик Юльякшин на днях выступил с концертом в городе Янауле. Во время программы он попытался завязать со зрителями диалог, и во время общения некоторым поклонникам показалось, что артист находится в «странном» состоянии.

В сети появились небольшие отрывки из янаульского выступления. На видео исполнитель выглядит крайне расслабленным и с трудом подбирает слова. Вот что удалось разобрать из его речи:

– Вы такие… убери музыку, подожди… вы такие смешные вообще. Вы что, кинотеатр пришли смотреть, что ли? Не, на самом деле, на вас смотришь – как будто, не знаю – фильм пришли смотреть. Отдыхайте! А я кайфую, я кайфую… – начал вдруг исполнять песню Юльякшин, а затем продолжил говорить: – Я просто не все снимаю на камеру, понимаете? Если бы видели, как я отдыхаю… вы офигели бы, конечно. Короче, я такой же, как и все.

После концерта один из зрителей предположил, что Элвин Грей был «то ли усталый, то ли пьяный». Некоторые пользователи в соцсетях даже пристыдили Радика: «Вот это зашквар полный. Вот и весь уровень советника главы республики».