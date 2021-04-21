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Происшествия21 апреля 2021 13:42

На Советской площади в Уфе внедорожник сбил двух сестер-восьмиклассниц

Девочкам потребовалась помощь медиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Около семи часов вечера 20 апреля на Советской площади в Уфе после наезда внедорожника пострадали две восьмиклассницы – девочки приходятся друг другу сестрами. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

По предварительной информации, школьницы переходили проезжую часть по «зебре», когда их сбила Honda CR-V. За рулем находилась 65-летняя жительница Уфимского района. Подросткам после случившегося потребовалась помощь медиков. Инспекторы ГИБДД проводят расследование по факту происшествия.

За минувшие сутки в еще семи авариях пострадали семь человек.

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