На Советской площади в Уфе внедорожник сбил двух сестер-восьмиклассниц

фото: ГИБДД РБ

Около семи часов вечера 20 апреля на Советской площади в Уфе после наезда внедорожника пострадали две восьмиклассницы – девочки приходятся друг другу сестрами. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

По предварительной информации, школьницы переходили проезжую часть по «зебре», когда их сбила Honda CR-V. За рулем находилась 65-летняя жительница Уфимского района. Подросткам после случившегося потребовалась помощь медиков. Инспекторы ГИБДД проводят расследование по факту происшествия.

За минувшие сутки в еще семи авариях пострадали семь человек.