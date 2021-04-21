Жителям Башкирии по итогам одного месяца перечитали платежи за отоплние на 34 млн рублей

Жители республики переплатили за отопление 34 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ресурсоснабжающие компании вернули жителям Башкирии более 34 млн рублей после перерасчета начислений за тепло по итогам декабря 2020 года. Об этом стало известно на правительственном совещании по вопросу реализации мер по устранению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– «БашРТС» пересчитал по 44308 лицевым счетам на сумму 19 млн рублей; «УИС» [«Уфимские инженерные сети»] по 13919 заявлениям произвел перерасчет на сумму 3,6 млн рублей. Остальными ресурсоснабжающими организациями возвращено 11,7 млн рублей, – передала пресс-служба регионального правительства.

С начала января в Башкирии работает специальная группа по вопросу начисления платы за теплоснабжение. В ходе проверок она выявила 431 дом с нарушениями технического состояния систем отопления и учета тепла. По итогам инспекции было вынесено 304 предписания: 175 – на управляющие компании и 129 – против ресурсоснабжающие организации.