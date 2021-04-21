В Уфе открылся медицинский центр за 1 млрд рублей

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Вчера, 20 апреля, Уфе открылся новый медицинский центр. Он расположен в здании объекта культурного наследия – Уфимской губернской земской управы. Ранее там находился один из корпусов завода «Уфимкабель».

Клиника была создана на деньги инвестора, который вложил почти 1 млрд рублей. Проект одобрили в 2018 году – на одном из первых «Инвестчасов» у главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона присутствовал на открытии медцентра и пообещал, что на территории учреждения будет создан «настоящий медицинский городок для взрослых и детей со своим госпиталем и диагностическим центром».

– Система здравоохранения получит дополнительную точку оказания высокотехнологичных медицинских услуг. Уверен, что здесь будет работать очень сильная команда врачей, – отметил Хабиров.

Клиника оснащена операционным блоком со стационаром на 15 мест и детским отделением. В будущем здесь планируют запустить лабораторный центр с комплексом лучевой диагностики, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием.