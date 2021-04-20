70-летний уфимец несколько раз ударил молодую супругу ножом за то, что та не разрешила ему продолжить пить алкоголь

Истекающую кровью пострадавшую обнаружила соседка.

В столице Башкирии 70-летний пенсионер подозревается в покушении на убийство своей 46-летней жены, сообщили в следкоме. Мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение.

Выяснилось, что вчера 19 апреля супруги вместе со своим знакомым распивали дома спиртные напитки. После того, как гость лег спать, между ними произошла ссора из-за того, что женщина не разрешила мужу продолжить веселье и дальше употреблять алкоголь. Тогда злоумышленник разозлился, схватил нож и ударил им несчастную несколько раз, а затем лег спать.

Истекающую кровью пострадавшую обнаружила соседка. Она же вызвала скорую и полицию. Сейчас уфимка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ее супруг скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью – однажды он ударил того же гостя ножом из-за того, что он влез в его ссору с женой.