В Башкирии за совращение 11-летней девочки будут судить жителя другого региона

Обвиняемому вменяют два уголовных преступления: для обоих предусмотрены приличные сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В производство Учалинского районного суда поступило уголовное дело о совращении 11-летней девочки. Обвиняемым, как сообщает пресс-служба госоргана, является «житель другого региона». По версии следствия, мужчина общался с несовершеннолетней на сайте знакомств, после чего предложил продолжить диалог в мессенджере «WhatsApp».

– Во время общения подсудимый отправлял малолетней потерпевшей фотографии, содержащие порнографические изображения, являющиеся провоцирующими психическое состояние здоровья несовершеннолетнего, – передал Учалинский райсуд.

Мужчине инкриминируют два уголовных преступления: совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней и незаконном распространении порнографических материалов среди детей. По первой статье обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, по второй – от двух до шести лет.