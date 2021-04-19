Саратовца наказали за сообщение о готовящемся взрыве в уфимском аэропорту

Мужчину судили по уголовной статье

Жителя города Пугачева Саратовской области осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в уфимском международном аэропорту. Об этом 19 апреля сообщила региональная прокуратура.

В суде было установлено, что ночью 24 декабря прошлого года 32-летний мужчина перебрал с алкоголем и решил позвонить в центр управления в кризисных ситуациях. В беседе с диспетчером из хулиганских побуждений он заявил о том, что аэропорту «Уфа» грозит взрыв.

В ходе проверки воздушной гавани слова саратовца не подтвердились. Против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.