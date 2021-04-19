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Общество19 апреля 2021 9:28

Власти Башкирии рассчитывают, что Бессмертный полк в Уфе соберет 150 тысяч участников

Массовая акций пройдет в двух форматах - офлайн и онлайн
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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По всей Башкирии численность Бессмертного полка составит около 400 тысяч человек, считает министр Ленара Иванова

По всей Башкирии численность Бессмертного полка составит около 400 тысяч человек, считает министр Ленара Иванова

Фото: Рустем АХУНОВ

В этом году в Уфе и по всей Башкирии пройдет акция Бессмертный полк, приуроченная ко Дню Победы. 9 мая участниками шествия в столице, по подсчетам региональных властей, станут порядка 150 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 19 апреля сообщила министр труда, семьи и социальной защиты населения Ленара Иванова.

– Это будет самое массовое мероприятие Дня Победы. Оно будет проходить в двух форматах – онлайн и офлайн. В шествии в Уфе планируется участие более 150 тысяч человек, в республике всего около 400 тысяч, – рассказала чиновница.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра, отметил, что «санитарно-эпидемиологическая ситуация на данный момент позволяет и, надеемся, что позволит» провести «Бессмертный полк». Напомним, в прошлом году патриотическая акция в традиционном режиме была отменена из-за пандемии коронавируса. Мероприятие прошло только в онлайн-режиме.