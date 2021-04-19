Радий Хабиров рассказал о последствиях паводка в Башкирии

Самый сложный этап паводка, ледоход, пройден Фото: "КП" Архив

Большая вода в Башкирии постепенно начинает уходить, самые пиковые ситуации, кажется уже позади. Как проходит паводок, рассказал глава Башкирии во время очередного оперативного совещания в правительстве. По словам Хабирова, паводок еще находится в самом разгаре, но при этом самый сложный этап – ледоходы и связанные с ним ледовые заторы – пройден.

-Наша задача потом все быстро восстанавливать. Это касается дорог, линий электропередач, чистка территорий. Но особое внимание нужно уделить людям. Они должны знать, когда и что произойдет, и что делают власти, чтобы облегчить ситуацию, - подчеркнул Радий Хабиров.