В Башкирии сменился председатель Госкомитета по предпринимательству

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Нияз Фазылов сменил на посту председателя Государственного комитета по предпринимательству Башкирии Римму Бойцову. Об этом на оперативном совещании в правительстве 19 апреля сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

– Мы приняли такое решение. Мы усилим работу с бизнес-шерифами, усилим работу в муниципалитетах. Я думаю, у Нияза Мансуровича это получится. Римма Юрьевна [Бойцова] остается с нами. Она работает – ведет очень серьезные, большие проекты, связанные с созданием финансовых организационных инструментов развития предпринимательства, – пояснил глава Башкирии.

До того как стать главой Госкомитета по предпринимательству Нияз Фазылов занимал должность первого замминистра природопользования и экологии республики - в этом ведомстве он работал с 2018 года.