В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще три человека

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В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. Как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за это же время болезнь диагностировали еще у 98 человек. Таким образом, общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 34200 человек.

По данным Минздрава Башкирии за сутки с полным выздоровлением выписан 181 пациент. На 11 часов утра 18 апреля 2021 года общее количество переболевших коронавирусом составило 30868 человек. На данный момент ковидом в республике болеют 3332 человек.

О количестве заболевших внебольничной пневмонией за прошедшие сутки в региональном министерстве здравоохранения не сообщают.