В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха

Дневная температура воздуха в Башкирии в ближайшие три дня будет колебаться между четырьмя и 15 градусами

В Башкирии после аномально жаркой середины недели началось снижение температуры воздуха – в ближайшие дни эта тенденция только сохранится. Об этом говорят прогнозы Башгидромета.

Завтра, 18 апреля, в республике не ожидается существенных осадков. Ветер будет северный, северо-восточный, умеренный, днем не исключены порывы. Ночью температура воздуха составит 0,+5° (местами до -5°), днем +10,+15°, по югу до +20°.

Характер погоды в последующие два дня не изменится: минимум осадков и северо-восточный ветер. В понедельник, 19 апреля, ночью +3,-2° (местами до -7°), днем +4,+9°. Во вторник, 20 апреля, в темное время суток прогнозируется +1,-4°, в северных и восточных районах до -9°, с восходом солнца воздух прогреется только до +7,+12°.