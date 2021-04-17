Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова попала во внештатную ситуацию на женском форуме

фото: Каринэ Хабирова // instagram.com

Супруга главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ угодила во внештатную ситуацию на форуме «Территория женского счастья», который состоялся в городе Салавате. В здании местного дворца культуры, где проходило мероприятие, загорелся софит.

– Случай распорядился так, что нам даже пришлось проверить соблюдение норм пожарной безопасности. Да, под занавес мероприятия загорелся софит на сцене, к счастью, все быстро разрешилось и все благополучно разошлись по домам! – написала Каринэ Хабирова в своем инстаграме.

В конце своего поста первая леди Башкирии поблагодарила город Салават за организацию форума и отметила, что там живут «очень красивые и активные женщины».