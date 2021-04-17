Хабиров пообещал поднять зарплату журналистам госСМИ. На эти цели выделят 74 млн рублей

Хабиров также сообщил, что здание Дома печати в Уфе будет отремонтировано в 2023 году

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал на 25% поднять зарплату журналистам издательского дома «Башкортостан», который объединяет все государственные печатные СМИ. В следующем, 2022 году на эти цели из бюджета выделят дополнительное финансирование – 74 млн рублей. Об этом руководитель сказал на форуме национальных СМИ «Медиайыйын». Мероприятие проходило в Гафурийском районе 16 и 17 апреля, пишет «Башинформ».

На том же форуме Хабиров сообщил, что Дом печати в Уфе будет отремонтирован в 2023 году. Здание было построено в 1973 году и требует реставрации. На ремонт фасада и внутренних помещений потребуется от 60 до 100 млн рублей.