Мэрия Уфы насчитала в городе 92 тысячи участников субботника

фото: ufacity.info

Сегодня, 17 апреля, в Уфе произошел масштабный общегородской субботник. По подсчетам мэрии, в генеральной уборке приняли участие около 92 тысяч горожан, среди которых были школьники, студенты, сотрудники различных предприятий и организаций, а также жители многоквартирных домов и частного сектора.

– За время экологической акции было собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов 6 400 кубических метров мусора. Задействовано 825 единиц техники, – передали в городской администрации.

Уфимцы вместе с коммунальщиками не только убирали мусор на улицах, в парках и собственных дворах, но и мыли фасады зданий и витрины, ремонтировали игровые площадки, красили бордюры и скамейки, высаживали саженцы и обрезали кустарники.