Знакомство с лже-брокером в соцсетях обошлось жительнице Башкирии в полмиллиона рублей

Женщина перечислила на банковский счет мошенника 500 тысяч рублей

Жительница башкирского города Салавата познакомилась с мужчиной, который «развел» ее на 500 тысяч рублей. 58-летнюю женщину ввел в заблуждение лже-брокер. Он пообещал ей крупный куш, если она отправит ему полмиллиона рублей. Когда деньги были перечислены на банковский счет мошенника, он просто исчез. О преступлении рассказали в пресс-службе МВД республики. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– 13 сообщений, связанных с мошенническими действиями, было зарегистрировано сотрудниками правоохранительных органов. Из них за дежурные сутки возбудили 8 уголовных дел общеуголовной направленности, – рассказали в полиции.

МВД призвало жителей региона не переводить деньги незнакомым людям и быть бдительными при общении в социальных сетях.