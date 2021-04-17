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Происшествия17 апреля 2021 13:10

Вышедшая из берегов река подтопила санаторий в Башкирии

Полсотни отдыхающих были эвакуированы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Салаватском районе Башкирии из-за теплой погоды и активного таяния снега река Юрюзань вышла из берегов и подтопила здания санатория «Янгантау». Это случилось еще 12 апреля, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Когда большая вода добралась до здравницы, с затопленной части спасатели эвакуировали 53 отдыхающих, среди которых были трое детей. Людей переместили в «сухие» комплексы санатория, где они смогли продолжить отдых и лечение.

Вчера, 16 апреля, сотрудники спасательной службы села Малояз приступили к откачке воды с территории «Янгантау».

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