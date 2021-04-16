В Башкирии врачи попросили профсоюз защитить их честь из-за обвинений недовольной пациентки

Медики Белорецкой ЦРКБ обратились за помощью в профсоюз

Врачи Белорецкой центральной районной больницы обратились в профсоюз работников здравоохранения с просьбой защитить их честь и достоинство. Медики считают, что их репутацию порочит недовольная пациентка. Ранее «КП-Уфа» писала об этой истории: жительница Белорецка Алсу заявила, что из-за некачественной работы специалистов медучреждения ей удалили почку, и теперь она не сможет иметь детей.

В Минздраве все обвинения отвергают. В ведомстве отметили, что решение об удалении почки выносилось врачебным консилиумом по жизненным показаниям, а пациента сама отказывалась от помощи.

Возмущенные обвинением 30 медиков Белорецкой ЦРКБ подписались под коллективным обращением в адрес профсоюза. Публикуем отрывок из письма:

– В начале апреля на своей странице в социальных сетях пациентка опубликовала историю о том, как якобы по вине и ошибке врачей ей удалили почку. Резонансную информацию подхватили республиканские СМИ, которые не имея объективных данных о лечении пациентки, пришли к выводу, что медицинская помощь была оказана некачественно. Это может нанести ущерб деловой репутации не только медицинских работников Белорецкой ЦРКБ, но и дискредитировать всю медицинскую общественность.

В больнице – так же, как и в Минздраве – считают, что «помощь оказана надлежаще и в полном объеме, а несогласие пациентки с лечением, отказ от лечения и несоблюдение рекомендаций врачей привели к неоднократным оперативным вмешательствам и вынужденному экстренному удалению органа». В качестве доказательств сообщается о контрольных экспертизах качества, которые «не выявили дефектов в оказании помощи».

Юристы Республиканского профсоюза медиков пообещали защитить врачей в случае, если правоохранительные органы начнут свои проверки. Сейчас правозащитная организация «рассматривает вопрос о привлечении пациентки к ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности».