Google показал, как менялся вид Уфы из космоса с 1984 года

Фото: Google Earth

Сервис Google Earth показал, как изменялся виды Уфы из космоса с 1984 по 2020 годы.

Популярный проект Google получил любопытную возможность. Теперь можно сравнивать кадры, снятые со спутников в разные временные периоды. Начинается архив снимков с 1984 года и заканчивается 2020.

Фотографии нельзя называть качественными, но основные изменения на карте города они показывают. Например, активную застройку микрорайонов Инорс и Сипайлово. Последний в 1984 году, судя по кадрам, представлял собой «зеленую» местность. Современный вид микрорайон получил лишь к 1991 году.

Также по этим фотографиям можно увидеть, как застраивали ближайший пригород Уфы. Например, села Нагаево, Акбердино или Карпово.

Ознакомиться с сервисом можно на официальном сайте.