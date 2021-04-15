Начальник гидрометцентра назвала дату пика половодья в Уфе

Синоптик дала прогноз по пику половодья в Уфе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальница башкирского гидрометцентра Анна Козаева назвала дату, на которую придется пик половодья в Уфе. По данным специалиста, максимальный уровень подъема реки Белой, от которой топится столица республики, ожидается в конце апреля – в период с 24 по 30 число.

– Обстановка у нас сейчас контролируема. Максимальные уровни проходят в верховьях реки Белой – там мы ждем максимум в период с 20 по 22 апреля. Затем волна [половодья] сместится по Белой вниз по течению в среднее течение, и максимальные уровни мы ждем в период с 24 по 30 апреля. Даты установлены с учетом теплой погоды, - пояснила синоптик на профильном брифинге.

Пиковые значения подъема воды в реке Белой в районе Уфы составляют 650 и 750 сантиметров. По состоянию на 8 утра 15 апреля этот показатель составляет 499 сантиметров. По словам Козаевой, уже сейчас начинаются подтопления Цыганской поляны, Кузнецовского затона и Нижегородки.