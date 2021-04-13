В Башкирии «с нуля» построят микрорайон и перенесут туда целое село

Перенесенное село будут застраивать жильем и социальными объектами Фото: Александр ГАМОВ

В Хайбуллинском районе Башкирии «с нуля» создадут микрорайон, чтобы переместить туда село Подольск. На том месте, где сейчас находится населенный пункт, компания «Башкирская медь» начала разработку медно-цинкового месторождения. Предприятие примет непосредственное участие в формировании поселения.

Земельный участок под новый микрорайон на территории в 127 гектаров подобран, сообщил глава Хайбуллинского района на «Стройчасе» у руководителя Башкирии Радия Хабирова. Пустырь будут застраивать жильем, социальными объектами, запланирована прокладка инженерных и транспортных сетей. Планировка и межевание территории начнется в 2021 году.

Глава республики поручил премьер-министр Андрею Назарову взять под личный контроль исполнение всех обязательств по созданию села.