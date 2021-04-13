Бывшего главврача башкирской больницы будут судить за подкуп чиновницы

С помощью подкупа медик надеялся избежать штрафа, который грозил ему и больнице

В Уфе за дачу взятки будут судить главного врача Нуримановской центральной районной больницы. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2018 года руководитель медучреждения через своего подчиненного передал 17 тысяч рублей начальнице отдела контроля Госкомитета республики по тарифам. С помощью подкупа медик надеялся избежать штрафа, который грозил ему и больнице «за нераскрытие обязательной информации», которая должна была появиться на официальном сайте лечебницы.

Обвиняемый признал вину в преступлении. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Кировский районный суд. Следствие тем временем направило в адрес Минздрава Башкирии представление с требованием усилить контроль за подчиненными.

В СК РБ также добавили, что получатель взятки – уже бывшая начальница отдела Госкомиета по тарифам – приговорена к условному сроку на один год и девять месяцев. Ее признали виновной еще по двум коррупционным эпизодам.