МЧС предупредило об аномальной жаре в Башкирии

Температура воздуха по республике поднимется до 21 градуса

В ближайшие сутки – с 13 на 14 апреля – в Башкирии ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 7-10 градусов. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное МЧС.

В республике прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый, днем усилится до 5-10 метров в секунду на юго-востоке.

Температура воздуха ночью составит +2,+7° (местами до -3°), днем солнце прогреет воздух до +16,+21°. По Уфе будет еще теплее – примерно на два градуса.

В МЧС также сообщили, что отдельные участки автодорог ночью и утром покроет туман, видимость в котором сократится до 500 метров.