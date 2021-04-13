Министр здравоохранения Башкирии сделал прививку от коронавируса

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сделал прививку от коронавируса. Чиновник вакцинировался «Спутником V», передала 13 апреля пресс-служба ведомства.

После процедуры министр объяснил, что не привился раньше, потому что во второй половине 2020 года переболел COVID-19, и у него выработались антитела. Их уровень со временем упал, и последний анализ показал небольшое значение, при котором рекомендуется сделать прививку.

– Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю, – сказал Максим Забелин. Он также напомнил, что «в республике достаточно вакцин от коронавирусной инфекции».

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина сообщила «КП-Уфа» , что чиновнику сделали пока только первый компонент вакцины. Процедура прошла в республиканской клинической больнице №2.

По данным регионального оперативного штаба, полную вакцинацию от коронавируса в республике прошли более 111,4 тысячи человек.