Башкирия, несмотря на COVID-19, планирует открыть летом более 2,3 тысячи детских лагерей

Десятки тысяч детей уже успели посетить лагеря во время весенних каникул Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии этим летом планируется открыть 2 385 детских лагерей – в том числе труда и отдыха, загородных и пришкольных. Пока положительное санитарно-эпидемиологическое заключение получили 1161 объект. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования Айбулат Хажин.

– В 2021 году планируется охватить всеми формами отдыха более 319 тысяч детей, – отметил чиновник. – По предварительным данным, консолидированный бюджет на организацию оздоровительной кампании этого года составит 2,157 млрд рублей.

По словам Хажина, уже на этих весенних каникулах в Башкирии работали 317 пришкольных и восемь загородных лагерей. Их посетили «более 21 тысячи детей».

Стоимость одного койко-дня пребывания ребенка в загородном лагере составит 902 рубля, в школьном – 120 рублей.

Комментируя доклад министра, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в правительстве «очень хотят, чтобы эта летняя оздоровительная кампания состоялась»:

– В прошлом году, помните, по понятным причинам она не состоялась. Были такие обстоятельства. Глав муниципалитетов всех попрошу посмотреть, что у вас там происходит. Режим этот будет такой, непростой. И коронавирус никуда не ушел. Но тем не менее летнюю оздоровительную кампанию надо провести, – заключил Хабиров.