Максим Забелин допустил наступление третьей волны коронавируса в Башкирии

Максим Забелин

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин допустил, что республику может накрыть третьей волной пандемии коронавируса. Такой ответ во время оперативного совещания чиновник дал руководителю региона Радию Хабирову, который спросил его, «есть ли у нас основания предполагать, что третья волна, которая в Западной Европе идет», может прийти регион.

– Скорее всего, да. По всем заключениям федеральных экспертов будет приниматься решение об ограничении выезда граждан России в страны, где наиболее сильная заболеваемости идет. Минздрав России выражает тревожность и озабоченность, и говорит, чтобы мы были готовы к подъему и росту [зараженных COVID-19] и наращивать объемы вакцинации, – сказал министр.

Глава Башкирии поручил Минздраву и Роспотребнадзору республики проработать дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, если в них будет необходимость.