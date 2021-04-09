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Общество9 апреля 2021 16:37

В Уфе после выхода реки из берегов частично затопило мост

Глубина перелива составила 30-40 сантиметров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня утром, 9 апреля, в Уфе затопило мост через дренажную канаву, который соединяет дорогу и территорию садов в Калининском районе. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Причиной перелива стал выход из берегов реки Юрмаш. Глубина перелива составляет порядка 30-40 см, имеется объездная дорога, – отметили в аварийной службе.

В УГЗ добавили, что вода не дошла до домов, расположенных рядом с территорией садового товарищества. Сейчас там наблюдается снижение уровня воды, а машины с повышенным дорожным просветом могут без проблем проехать на подтопленном участке.