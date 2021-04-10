Пышечка из Башкирии вызвала оторопь у Гузеевой и поразила Билана

фото: "Пятница!"

Жительница Башкирии Гульсум Тулякова попала на шоу «ТикТок Талант» телеканала «Пятница!». Женщина с пышными формами работает фасовщицей, а в свободное время записывает для «ТикТок» забавные ролики с танцами . Так Гульсум и оказалась на отборочном туре проекта, где в жюри сидели актриса и ведущая Лариса Гузеева и певец Дима Билан. На видео для участия в шоу участница из республики представила танец под песню «Ты супер, детка!».

Мнение жюри касательно перформанца Гульсум разделились. Гузеева была крайне категорично настроена и раскритиковала женщину:

– Я так понимаю, что мы из одной весовой категории, и мне на себя не очень приятно смотреть в зеркало. Мне не нравится. Бой жирдяям, давайте худеть! Меня это не умиляет ни разу, эти жировые волны...Я как будто на себя сейчас смотрю, – заявила телеведущая.

А вот другой член жюри – Билан – оказался в восторге от выступления Гульсум: «Как мне нравятся такие искрометные барышни! Я прям глаз не могу оторвать!», – оценил выступление артист.

Пройдет ли участница из Башкирии дальше, определят зрители путем голосования в «ТикТоке». Победителю шоу, к слову, достанется 1 млн рублей.