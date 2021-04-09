На трассе под Уфой погиб водитель, вышедший из авто, чтобы поправить буксировочный трос

фото: ГИБДД РБ

Вечером 8 апреля под Уфой произошло смертельное ДТП. Погиб 39-летний мужчина, вышедший посреди дороги из машины. Инцидент случился на 1474 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.

По данным башкирской Госавтоинспекции, погибший за рулем «десятки» двигался в сторону Челябинска, буксируя автомобиль той же марки. В пути у него оборвался трос. Водитель вышел из легковушки, чтобы его поправить – и в этот самый момент в стоявшие посреди дороги машины въехал попутный Lexus RX300 под управлением 31-летнего жителя Уфимского района.

– В результате аварии вышеуказанный водитель ВАЗа погиб на месте. Известно, что в буксируемом автомобиле за рулём находилась его сожительница. Они приобрели автомобиль в селе Жуково и перевозили в Инорс, – пояснили в ГИБДД.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП на территории Башкирии. В еще одной аварии пострадал один человек.