В парламенте Башкирии планируют принять закон против давления на бизнес

Депутаты Курултая рассмотрят законопроект о защите бизнеса от давления на апрельском пленарном заседании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии планируют принять закон, который, по мнению авторов, поможет ослабить давление на бизнес. Законопроект в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании в апреле 2021 года.

Авторы законопроекта хотят, чтобы все нормативные акты на уровне городских и районных администраций, касающиеся предпринимательства и инвестиций, проходили предварительную оценку. Кто и каким образом их контролировать пока не раскрывается.

Если законопроект депутаты Курултая все же примут, то по задумке авторов новая процедура оценки нормативных актов от муниципалитетов позволит избавить бизнесменов от необоснованных расходов или избыточных запретов. Что бы это не значило.

На сегодняшний день такую оценку нормативных актов на предмет «давления на бизнес» уже проходят шесть городов и 19 районов Башкирии. Депутаты предлагают распространить эту практику на другие районы, где число юридических лиц и ИП составляет не менее 200 на 10 тысяч человек населения.