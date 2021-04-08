Антимонопольщики остановили отбор подрядчика для строительства канализации в Уфе

Стоимость строительства оценили почти в 4 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне Федеральная антимонопольная служба отменила проведение конкурса, на котором должны были отобрать подрядчика для строительства канализационной станции и коллектора в микрорайоне «Затон-Восточный». Заказчиком строительства канализации выступает уфимская мэрия – соответствующую заявку разместило на сайте госзакупок управление по капитальному строительству городской администрации. Начальная сумма контракта была обозначена в 3,98 млрд рублей. Вероятнее всего, в результате торгов эта сумма должна была уменьшится.

Жалобу на конкурс подала фирма «Строймагсервис» из Пермского края. Как пишет издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на текст жалобы, строители требуют отменить аукцион по определению подрядчика, так как заказчик разместил на сайте госзакупок не все необходимые документы. По существу жалобу пермской строительной компании рассмотрят в башкирском региональном управлении ФАС завтра, 9 апреля.