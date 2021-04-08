Уфимец и двое его сыновей посреди улицы проломили череп прохожему за замечание

Мужчину с того света достали медики

В Уфе будут судить 66-летнего мужчину и двоих его взрослых сыновей, до полусмерти избивших прохожего за то, что он потребовал от них не ездить по тротуару на машине. Сам инцидент случился еще в июне 2017 года, однако следствие затянулось, и прокуратура передала уголовное дело в суд только сейчас.

Конфликт произошел, когда отец со своими сыновьями ехали на «Шкоде Октавиа» по тротуару вдоль дома по проспекту Октября. В какой-то момент им на пути повстречался мужчина, который начал ругаться по поводу того, что автомобиль едет по пешеходной зоне.

Между обвиняемыми и потерпевшим вспыхнула ссора. Последний понял, что добром дело не закончится, и бросился прочь во дворы. Однако родственники его настигли и жестоко избили: мужчине проломили кости лица, а также основания и свода черепа. У пострадавшего в итоге наступила клиническая смерть – с того света его смогли достать медики.

За четыре года обвиняемые так и не признали вину в преступлении. По уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью их будет судить Октябрьский районный суд Уфы.