Под Уфой талыми водами затопило школьный двор

фото: УГЗ Уфа

В уфимском поселке Максимовке талой водой подтопило школьный двор Центра образования №53. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в Управлении гражданской защиты. Там заверили, что ситуация «находится на контроле».

– Для того чтобы минимизировать последствия подтопления и не допустить перелива на проезжей части, спецтехникой была прокопана водоотводная траншея. Данная мера уже показала результат: в настоящее время на подтопленной территории наблюдается спад воды, – сообщили в аварийной службе.

фото: УГЗ Уфа

Спасатели отметили, что вода не добралась до входной группы школы – это видно и на фотографиях.

фото: УГЗ Уфа

Для подхода к Центру есть альтернативный путь. Учебный процесс у детей не приостановлен. За ситуацией на месте следят представители УГЗ и Управления городской пожарной охраны.