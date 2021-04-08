Башкирия в один день запустила два высокотехнологичных производства

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Сегодня, 8 апреля, в Уфе на площадке Российского промышленного форума глава Башкирии Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам. Речь идет о стерлитамакском заводе по выпуску станков «М-Робо» и линии по фасовке химических продуктов, которую для литейного предприятия в Нижнем Тагиле создала уфимская компания «МВС МЕХАТРОНИКА».

Общая стоимость инвестпроекта в Стерлитамаке составила 126 млн рублей. Завод будет изготавливать станки с числовым программным управлением. Партию из 10 единиц продукции получит «УМПО». Второе запущенное производство – это автоматизированные системы дозаторов. Они предназначены для налива масел, растворителей, присадок и растворов на водной и углеводородной основе. На производственную мощность линия выйдет после цикла испытаний.