Молодого мужчину из Башкирии нашли мертвым спустя 11 месяцев после пропажи

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Трагедией в Башкирии завершились поиски 31-летнего жителя города Ишимбая Анатолия Акшенцева. Молодой мужчина пропал без вести более 11 месяцев назад, 4 мая 2020 года. Как рассказывали его родственники, в девять вечера он ушел из дома, а ближе к ночи перестал брать трубку от родственников и друзей. Спустя несколько часов его телефон пропал из сети.

Сегодня, 8 апреля, участвовавшие в поисках Акшенцева волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – мужчину нашли мертвым. Где именно и при каких обстоятельствах было обнаружено тело погибшего, активисты не уточнили.