В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще 4 человека

В тяжелом состоянии сейчас находятся 15 пациентов с коронавирусом

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 4 жителя. С начала пандемии число жертв инфекции увеличилось до 387 человек. Такие данные 8 апреля представил региональной оперштаб.

Всего на территории республики зарегистрирован 33 191 случай COVID-19. За минувшие 24 часа инфекцию подтвердили у 104 жителей. Выздоровело при этом 28 981 человек (+240 за сутки).

Прямо сейчас коронавирусом болеют 3823 жителя региона. В больницах лежат 188 пациентов (15 в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ), дома лечатся 3 635.

Полностью привились от ковида (то есть получили оба компонента вакцины) 105,6 тысячи человек.