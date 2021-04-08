Житель Башкирии вытащил из горящего дома женщину и двоих малолетних детей

Герой Руслан Ильтубаев (слева) на фоне дома, из которого он спас женщину и двоих детей // фото: МЧС РБ

В башкирском городе Бирске мужчина вытащил из горящего дома женщину и двоих малолетних детей, потерявших сознание. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар в квартире двухэтажного бревенчатого дома по улице Ленина произошел сегодня, 8 апреля, около восьми часов утра. Огонь распространился по кухне, а дым от него достиг подъезда. К моменту, когда сотрудники экстренной службы прибыли на место происшествия, жильцы загоревшейся квартиры – женщина и два мальчика пяти и двух лет – уже были эвакуированы из здания. Их буквально на руках вытащил сосед Руслан Ильтубаев.

фото: МЧС РБ

– Трое травмированных были обнаружены соседом на полу без сознания. Разбив окно, он вынес их на улицу, – рассказали в МЧС.

Теперь героя планируют представить к награде. Пострадавших тем временем доставили в Бирскую центральную районную больницу. Состояние детей врачи оценивают как тяжелое.

В причинах пожара, который спасатели потушили за несколько минут, предстоит разобраться дознавателю МЧС.