СК в Уфе возбудил уголовное дело о халатности после отказа в выплате родным медика, умершей от COVID-19

СК усмотрел признаки халатности в действиях Минздрава и Роспотребнадзора

Следственный комитет по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело «по факту халатности должностных лиц министерства здравоохранения и Роспотребнадзора» Башкирии после того как семье умершей от COVID-19 медика отказали в социальной выплате. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Речь идет о ситуации, возникшей после смерти сотрудницы Республиканской станции скорой помощи Елене Г., которая работала с ковид-положительными пациентами. В январе текущего года женщина скончалась от коронавируса, у нее остался 9-летний сын. Родным фельдшера отказали в социальной выплате 2,7 млн рублей, которая полагается семьям медиков, заразившихся COVID-19 на рабочем месте и умершим из-за этого.

Согласно первому расследованию Роспотрабнадзора, никакой связи между заболеванием и профессиональной деятельностью врача не было. История вызвала широкий общественный резонанс, после чего к делу подключились профсоюз медиков и прокуратура. В итоге Роспотребнадзор провел повторное расследование, которое доказало уже обратное: Елена Г., умерла от коронавируса, заразившись им во время работы, и теперь ее родители, взявшие внука на свое попечение, получат выплату.

Следственный комитет тем временем усмотрел в деятельности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора признаки халатности.

– Следователями проверена полнота и законность проведенного Роспотребнадзором расследования обстоятельств заражения, изучена документация медицинского учреждения и материалы расследования, допрошены члены комиссии, принявшей указанное решение, а также коллеги умершего врача, в результате установлено, что не все обстоятельства заражения врача были надлежащим образом учтены и исследованы, – передали следователи.

По результатам расследования уголовного дела действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее проведение расследования обстоятельств заражения, будет дана правовая оценка.