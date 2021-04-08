До Уфы так и не доехали: пропавшего дальнобойщика-белоруса и его попутчицу нашли в неожиданном месте

Бичуна и Гришкевич в последний раз видели 18 марта Фото: vk.com

Правоохранительные органы прекратили поиски 44-летнего дальнобойщика Юрия Бичуна и его 32-летней подруги Екатерины Гришкевич, которые не доехали из Беларуси в Уфу.

Информация о пропавшей паре жителей соседней страны появилась 11 марта. Известно, что они выехали из города Вилейка в Минской области, а последний раз их видели в районе города Вязьмы в Смоленской области 18 марта. По данным местных стражей порядка, в пути грузовик сломался. Через некоторое время автомобиль починили, но до столицы Башкирии в назначенный срок он так и не доехал.

К счастью, в итоге история закончилась благополучно. Волонтеры-поисковики из Беларуси сообщили, что пропавшие вернулись в родной город самостоятельно. О том, где все это время находились Бичун и Гришкевич добровольцы ничего не сообщили.