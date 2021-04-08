В Уфе организовали целую операцию для спасения собаки, провалившейся под лед

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе аварийная служба спасла собаку, провалившуюся под лед реки. Инцидент произошел утром 7 апреля в районе переправы «Док-Пассажирская». Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Изначально спасателям поступил вызов о том, что под лед ушел человек. Однако когда сотрудники экстренного ведомства прибыли на место происшествия, стало ясно, что тонет собака. В это время ее хозяин стоял на другом берегу рядом с промоиной.

– Спасатели, перейдя водоем в специальных гидрокостюмах, вытащили домашнего питомца и передали в руки хозяина, – передали в УГЗ.

В пресс-службе ведомства также добавили, что место переправы, рядом с которой все произошло, часто используется жителями для перехода реки Уфы. И сегодня, только за 15 минут, спасатели сопроводили с одного берега на другой шесть человек.