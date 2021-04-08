Потепление в Башкирию придет уже завтра, 9 апреля

В Башкирии с завтрашнего дня, 9 апреля, ожидается резкое повышение температуры. Это связано с влиянием субтропической воздушной массы, рассказали синоптики Башгидромета. Ночью в республике потеплеет с -2,+3° до +1,+6°, днем с +11,+16° до +15,+20°. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4-6°. В начале следующей недели сохранится такая же погода.

– Теплая погода будет способствовать быстрому снеготаянию, вскрытию рек бассейна Белой. На малых степных и горных реках при вскрытии возможно образование заторов льда с резким подъемом уровней воды. В пониженных местах возможен выход на пойму рек и подтопление прибрежных участков населенных пунктов, – добавили специалисты.

Синоптики также прогнозируют прохождение максимальных уровней воды на малых степных реках.

Сегодня, 8 апреля, местами по республике пройдет дождь. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха днем составит +6,+11°. После захода солнца похолодает до +3,-2°.