Житель Башкирии поджег свою возлюбленную: через месяц страданий женщина скончалась

Фото: Рустем АХУНОВ

56-летнему жителю Аскинского района суд ужесточил наказание за жесткую расправу над своей гражданской супругой. В июне 2020 года пара сильно поссорился, и тогда мужчина схватил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил возлюбленную с ног до головы и поджег. Женщина вспыхнула, словно факел. Испугавшись, сельчанин потушил пламя и вызвал скорую. С тяжелыми обширными ожогами несчастную доставили в больницу и поместили в реанимацию, где она через месяц скончалась.

Изначально суд приговорил душегуба к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, однако прокуратура не согласилась с этим решением и настояла на ужесточении наказания, тем более что мужчина и раньше был уже осужден за тяжкое преступление.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и направил обвиняемого для отбывания наказания в исправительную колонию особого режима, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.